В Восточном административном округе Москвы проходит массовый сход родителей против введения дистанционного обучения

В Восточном административном округе Москвы проходит массовый сход родителей, которые выступают против массового введения дистанционного обучения. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, на мероприятии собралось около 300 человек.

«В настоящий момент в восточном административном округе столицы на Мироновской улице проходит массовый сход родителей, которые выступают против принудительного массового введения дистанционного обучения в Москве. Это мероприятие проходит в формате встречи с депутатами Мосгордумы (фракций КПРФ и «Справедливой России»). Несмотря на плохую погоду собралось около 300 человек, среди которых родители, общественники, активисты, есть представители политических организаций — КПРФ, «Левого фронта», Моссовета, партии «Яблоко», «Справедливой России», — рассказал политик.

По словам С.Удальцова, участники схода заявляют о том, что массовое дистанционное обучение, которое сейчас активно применяется в Москве в связи с коронавирусом, существенно ухудшает качество образования.

«Нет четкой статистики, насколько эти меры (перевод учащихся на дистанционное обучение – ЭМ) снижают заболеваемость или нет. Люди подозревают, что тут идет какая-то манипуляция со стороны властей. Они убеждены в том, что дистант существенно ухудшает качество образования, ведет к снижению знаний школьников, и негативно сказывается на здоровье», — отметил он.

По итогам встречи, как сказал С.Удальцов, участники схода планируют направить коллективное обращение в региональные структуры власти, в департамент образования Москвы, правительство Москвы, Федеральные структуры, с требованием провести исследование – «как влияет дистанционное обучение на уровень знаний и здоровье».

Собравшиеся призывают не принимать законов, рассматриваемые Госдумой, которые «приравняли бы дистанционное обучение к традиционной очной форме образования». «Это создаст опасную ситуацию, когда у властей появится соблазн полностью детей перевести на дистант», — отметил политик.

По словам С.Удальцова, участники, объединив уже 10 тысяч граждан, которые поставили подписи под этими обращения, планируют и в дальнейшем проводить такие встречи.

«Полиции довольно много, но на данный момент она не препятствует проведению этого мероприятия», — заключил он.