Черчесов заявил, что Дзюба не будет вызван в сборную России на ближайшие матчи

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу на ноябрьские матчи.

«Ситуация, сложившаяся с Артёмом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи», — приводятся слова Черчесова в канале сборной России в Telegram.