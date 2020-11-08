Российский теннисист Даниил Медведев сыграет финале турнира серии Мастерс в Париже с Александром Зверевым из Германии

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в воскресенье финале турнира серии Мастерс в Париже с Александром Зверевым из Германии.

Зверев в полуфинале играл с испанцем Рафаэлем Надалем. При всех регалиях и несомненном мастерстве – Парижский Мастерс не его турнир. За свою блестящую карьеру Рафа здесь не побеждал ни разу. Не стал исключением и 2020 год. В борьбе за выход в финал испанец проиграл Звереву в двух сетах, хоть и в достаточно упорной борьбе. Его следующим соперником по матчу за титул станет наш Даниил Медведев, который завершил свою встречу с канадцем Милошем Раоничем несколько раньше, но почти с тем же счетом. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев уверен, что с Надалем Медведеву было бы проще. В интервью ТАСС он назвал Зверева принципиальным и неудобным соперником добавив, что Даниил, тем не менее, может обыграть любого. Вне зависимости от результата финала, Медведев поедет на итоговый турнир года, участие в котором он себе гарантировал

По итогам недели Даниил Медведев поднимется на четвертое место в мировом рейтинге. Он обойдет знаменитого швейцарца Роджера Федерера.