Москве проходит сход родителей против дистанционного обучения для старшеклассников. На Мироновской улице в восточном административном округе собрались около трёхсот человек. В основном, это родители, которые недовольны подобной формой образования, но есть и представители общественных организаций и политических партий, рассказал «Эху» координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

По итога схода родители планируют подать коллективное обращения в региональные и федеральные органы власти с требованием провести исследование, как влияет дистанционное обучение на образование и здоровье детей.