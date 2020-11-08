Ильхам Алиев утверждает, что вооружённые силы его страны получили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана утверждает, что вооружённые силы его страны получили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе. Ильхам Алиев выступил с соответствующим обращением к нации. В Министерстве обороны заявили, что слова Алиева не соответствуют действительности и что бои в городе Шуша сейчас продолжаются.

Азербайджанской стороне принципиально важно занять города Шуша. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал руководитель Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

Коновалов отметил, что лидеры других стране не преследуют цели полностью примирить враждующие стороны. По словам Коновалова, сейчас важно заключить новое мирное соглашение.