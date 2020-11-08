Следствие рассматривает ошибку пилотирования и неисправность самолёта после катастрофы, в которой погиб телеведущий

Следствие рассматривает в качестве основных версий ошибку пилотирования и неисправность самолёта после катастрофы, в которой погиб ведущий телеканала НТВ Александр Колтовой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следственное управление на транспорте.

О трагической гибели телеведущего и его супруги накануне сообщила пресс-служба телеканала. Легкомоторный самолёт разбился накануне в городском округе Люберцы. В МЧС сказали, что самолёт совершил посадку с неисправным двигателем, погибли пилот и пассажирка. Из сообщений следует, что Колтовой сам управлял самолётом.