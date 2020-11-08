Ильхам Алиев утверждает, что вооружённые силы его страны получили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана утверждает, что вооружённые силы его страны получили контроль над городом Шуша в Нагорном Карабахе. Ильхам Алиев выступил с соответствующим обращением к нации. В Министерстве обороны заявили, что слова Алиева не соответствуют действительности и что бои в городе Шуша сейчас продолжаются.