В Белоруссии сегодня проходят новые акции оппозиции. В Минске они получили название «Марш народовластия». В центр белорусской столицы стянуты автобусы и военные грузовики для перевозки силовиков, машины с колючей проволокой, вдоль ряда улиц выстроились представители силовых структур в полном обмундировании, со щитами.

Марш в Минске начался час назад – до этого власти начали стягивать в центр силовиков — автобусы и военные грузовики для перевозки личного состава, спецтехнику, машины с колючей проволокой, вдоль ряда улиц выставили кордоны — силовики в полном обмундировании и с щитами.

Площадь Государственного флага рядом с Дворцом независимости, резиденцией Александра Лукашенко, оцеплена военнослужащими с автоматами. Огорожены металлическими заборами несколько центральных площадей. Перед акцией закрыли 9 станций метро. Уже несколько часов не работает интернет.

Люди начали собираться в центре. Там начались задержания, причем, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», людей хватают не только силовики, но и люди в штатском с зелеными повязками. «Интерфакс» со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщает, что увезли не менее 10 человек. Среди них есть журналисты. В МВД это подтвердили. Издание «Медиазона» пишет, что задержания продолжаются.



Агентство Интерфакс со ссылкой на правозащитников сообщает, что на акциях в Минске уже задержаны 25 человек. Акции в Белоруссии продолжаются уже три месяца. Они начались после того, как президент Александр Лукашенко переизбрался на новый срок.