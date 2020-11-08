По мнению политолога Дубнова, сложно говорить о взятии Шуши, несмотря на заявления азербайджанского президента

В ситуации с нагорным Карабахом сложно понять, соответствуют ли действительности заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов, отметив, что падение Шуши скорее всего не поспособствует стабилизации обстановки вы регионе.

«Сегодня можно только сказать одно, что Азербайджан и его президент заявил о взятии Шуши. С армянской стороны подтверждения этому нет. Практика последних дней показывает, что в Баку заявляют о военных победах чуть раньше, чем они становятся реальностью. Проходит несколько дней, а то и недель, когда взятие города становится реальностью. Так ли это в отношении Шуши, сказать сложно», – сказал политолог.

По словам А.Дубнова, это объясняется тем, что Шуши — это город, который имеет символическое значение для Карабаха и армян, как и для азербайджанцев. И падение этого города, отметил политолог, будет «национальной трагедией для армянской стороны», что ни коим образом не поспособствует стабилизации обстановки вы регионе.

«В последние годы Шуши был неким символом для независимости Нагорного Карабаха (в армянском его исполнении). Очевидно, что там очень тяжелые бои идут на подступах в паре километрах от города. Что будет означать взятие Шуши, если это окончательно случится? Это в какой-то степени может привести к тому, что армянская сторона примет какие-то политические решения, вплоть до возможности радикальных перемен в руководстве Армении, вплоть до возможности отставки премьер-министра Пашиняна», — отметил А.Дубнов.

Политолог добавил, что даже после фактического падения города-крепости будут продолжаться ожесточенные бои.

«Случится это или нет, но падение Шуши — это огромная национальная трагедия для армян. И я не вижу перспектив того, что это событие станет переходом к мирной жизни. Потому что запас к ненависти настолько высок, что это все равно обернется кровавым бумерангом не сегодня, так завтра», — сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные Азербайджана взяли под свой контроль свыше 200 населенных пунктов с начала боевых действий в Карабахе.

Однако армянская сторона опровергает это заявление И.Алиева о взятии Шуши.