В России третий день подряд регистрируют около 20 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России вновь, уже третий день подряд зарегистрировали около 20 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных Оперативного штаба. За сутки скончались 286 человек. Наибольший прирост числа заболевших по-прежнему дают Москва, Петербург, а также Московская и Нижегородская области.

95 % больных, которые сейчас умирают в госпиталях от коронавируса, занимались самолечением, утверждает мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчёркивает, что в городе не было дефицита лекарств.

Собянин добавил, что в случае подтверждения диагноза, необходимо сразу же обращаться к специалистам за назначением лечения.

Тысячи людей собрались в Петербурге на видеофестивале, который организовали городские власти. Это произошло на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в Северной столице.

Тысячи горожан пришли посмотреть на «Чудо Света». Так называется фестиваль, который прошёл у стен Петропавловской крепости. На зданиях, стенах и воротах выводили проекции, которые рассказывали целые Истории или просто меняли реальность: крепостные сооружения превращались в залы Эрмитажа или целые полотна. Посмотреть на такую красоту конечно же собрались петербуржцы. Очередь на вход растянулась на 300 метров, люди толпились, далеко не все были в масках. У очевидцев такая картина вызывала недоумение. В Петербурге в последние дни фиксируют резкий рост заболеваемости коронавирусом. За неделю количество выявленных заболевших в течение суток выросло почти вдвое. За минувший день зарегистрировали 1331 случай заражения.

Городские власти потратили на фестиваль 40 миллионов рублей.