Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль Баку одного из ключевых городов в Нагорном Карабахе.

Между тем министерство обороны Армении уже официально опровергло заявление Алиева. По данным Еревана, бои в городе Шуша продолжаются.

В ситуации с нагорным Карабахом сложно понять, соответствуют ли действительности заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева. Такое мнение «Эху» высказал эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов, отметив, что падение Шуши скорее всего не поспособствует стабилизации обстановки вы регионе

Дубнов добавил, что даже после фактического падения города-крепости будут продолжаться ожесточенные бои.