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Эксклюзив Эха 13:06, 08 ноября 2020

Джо Байден выступил с первыми заявлениями в качестве избранного президента США

Джо Байден выступил с первыми заявлениями в качестве избранного президента США. Кандидат от демократической партии обратился к нации после того, как крупнейшие американские телеканалы, ссылаясь на собственные подсчёты на основе официальных данных избирательной комиссии объявили его победителем президентских выборов. Байден отметил, что набрал рекордное число голосов.

Избранный президент Соединённых штатов Джозеф Байден считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демократической партии.

В 1974 году журнал Time включил одного из самых молодых сенаторов страны в число «200 лиц будущего, которые будут делать историю». Джо Байден, католик с ирландскими корнями, представлял штат Делавер в верхней палате американского Конгресса 35 лет. Отправной точкой стало получение университетского диплома юриста и семейная драма, когда в автокатастрофе погибла первая жена и дочь. В Белый дом Байден пришел вице-президентом в администрации 44-го главы США Барака Обамы. На момент собственной инаугурации 20 января 2021 года Джозефу Байдену будет уже 78, он станет самым пожилым президентом за всю историю США, и вторым после Кеннеди президентом католиком. О политике отзываются как о дружелюбном человеке, умеющем находить общий язык с оппонентами – у него сложилась репутация фигуры, не вызывающей неприятия. Избранный президент США не раз бывал в Советском Союзе, а затем в России и странах постсоветского пространства, в частности, на Украине, которую курировал в бытность вице-президентом. Его оценки политики Москвы на протяжении карьеры менялись – в 1970-х годах он выступал за налаживание контактов с Союзом, в последние годы активно призывает к санкциям и иными жестким действиям против Кремля. Впрочем, в начале 2000-х как председатель сенатского комитета по международным отношениям Байден выступал против планов администрации президента Буша-младшего по пересмотру договора по ПРО. Во время работы в администрации Обамы Байден вместе с Хиллари Клинтон был одним из архитекторов планов по «перезагрузке» американо-российских отношений, которые, однако с возвращением в Кремль Владимира Путина так и не были реализованы. В ходе своей президентской кампании на внешнеполитическом контуре Байден обещал восстановить «достойное уважения лидерство США на мировой арене», уделить особое внимание вопросу защиты климата, внутри страны – способствовать преодолению внутриэлитных противоречий и объединению людей. C начала пандемии коронавируса Джо Байден не раз высказывался за неуклонное соблюдение эпидемических требований и серьезное отношение к риску заражения.

Джозеф Байден уже готовится приступить к первым шагам в качестве избранного президента США, межу тем его соперник на выборах – действующий глава государства Дональд Трамп пока не признал поражение. Его штаб начал подавать иски. Так один из них подан в Аризоне, там по утверждению юриста Трампа Рудольфа Джулиани, один из округов штата не засчитал часть голосов.

Часть исков штаб Трампа планирует подать в понедельник.

Окончательные итоги выборов в США юридически будут оформлены позднее. Тем не менее Байден со вчерашнего вечера принимает поздравления. Они уже поступили, в том числе, от первых лиц Канады, Франции, Германии, Израиля Украины и Казахстана. Кремль с заявлениями на этот счёт пока не выступал. И это неудивительно, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин.

Орешкин добавил, что таковы правила игры.



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