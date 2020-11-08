Кандидат от Демократической партии США Джо Байден выступил с обращением к нации после того, как американские СМИ на основе подсчётов объявили его победителем президентски выборов. Полный текст обращения опубликовала газета The New York Times.

Байден сообщил, что набрал рекордное число голосов – 74 миллиона. В числе прочего он сказал, что стремился на пост президента, чтобы перестроить основу нации – средний класс и добиться прогресса. Избранный президент добавил, что с понедельника намерен заняться воплощением своего плана по борьбе с пандемией.