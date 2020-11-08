Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль Баку одного из ключевых городов в Нагорном Карабахе. Речь идёт о городе Шуша. Глава государства сказал, что этот день навсегда войдёт в историю Азербайджана. По его словам, это победа, одержанная на поле боя, а не за столом переговоров. Переговоры, как подчеркнул Алиев, оказались бессмысленными. Президент Азербайджана добавил, что Шуша была под оккупацией 28 лет.

Армения пока не комментировала заявление Ильхама Алиева.

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября.