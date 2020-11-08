Российский президент не спешит поздравлять Байдена пока не объявлены результаты голосования – политолог

Президент России Владимир Путин не спешит поздравлять Джо Байдена пока не объявлены результаты голосования президентских выборов. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин, он сделает это официально позднее.

«Я думаю, что Владимир Владимирович таким образом подчеркивает свое значение. Он не хочет бежать впереди паровоза, как господин Нетаньяху. Он хочет подождать пока все будет понятно. Для Путина избрание (Байдена) не очень хорошая новость, он все-таки предпочел бы иметь отношения с Трампом. И поэтому он, конечно, поздравит, но не среди первых гонцов победы и не среди ближайших союзников, а выдержав паузу, чинно, с расстановок и солидностью», — сказал он.

Д.Орешкин добавил, что не стоит расценивать этот как большую политику.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют, что верх одержит Байден. Сам он уже объявил о своей победе.