В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня завершается 14-й тур. Сразу в двух матчах сыграют команды, претендующие на лидерство в Чемпионате.

Чтобы понять важность сегодняшних матчей, нужно напомнить турнирную ситуацию в Чемпионате. По 28 очков сейчас в активе ЦСКА и Спартака, причем красно-белые свой матч в этом туре уже провели, сыграв накануне вничью 2-2 с Уралом. 27 баллов набрал Зенит. Сегодня клуб из Санкт Петербурга будет принимать другого участника Лиги Чемпионов – ФК Краснодар. Игру покажет телеканал МАТЧ ТВ в 19 часов. Но даже победа не гарантирует питерцам первой строчки. Поскольку армейцы сыграют дома с Ростовым. И в случае успеха именно ЦСКА вернет себе лидерство в Чемпионате. Впрочем, сделать это подопечным Виктора Гончаренко будет непросто. Матч в Лиге Европы с Фейенордом отнял немало сил, а позитива не добавил. Не стоит забывать и о том, что ростовчане в минувшем туре смогли обыграть на выезде Спартак.

Запланировано на сегодня и столичное дерби. Игра московских клубов Динамо и Локомотив начнется на ВТБ-Арене в 19 часов.