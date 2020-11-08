Борьба с пандемией, расизмом, дискриминацией и защита климата станут главными направлениями Байдена как президента США

Это следует из выступление самого победителя американских выборов. Со вчерашнего вечера, когда американские телеканалы объявили о победе демократа, Байден принимает поздравления. Они уже поступили от первых лиц Канады, Франции, Германии, стран Латинской Америки, Израиля Украины и Казахстана. Кремль с заявлениями на этот счёт пока не выступал.

Как с победой Байдена изменятся отношения России и США говорить пока рано, ситуация прояснится через несколько месяцев. Такое мнение в интервью «Эху» высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол России в США Владимир Лукин.

Лукин добавил, что многое, в частности, будет зависеть от реакции российского руководства на изменения в политике США.