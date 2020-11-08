В России за последние сутки выявлено 20 500 случаев заражения коронавирусом. В Санкт-Петербурге – новый максимум по приросту инфицированных.

Третий день подряд в стране прирост заболевших превышает 20 тысяч человек в день. Планка была преодолена в пятницу – тогда зафиксировали максимум по суточной заболеваемости с начала эпидемии – почти 20600 инфицированных. Всего в России за все время выявлено 1 миллион 774 тысячи подхвативших вирус, 420 тысяч болеют прямо сейчас. 30 500 пациентов, по данным оперативного штаба, скончались. За последний день умерли 286 пациентов.

Четверть из тех, кому COVID-19 подтвердили за эти сутки, болеют бессимптомно. Больше всего инфицированных, ожидаемо, в Москве – 5 750 новых случаев. Власти отмечают, что стабилизации ситуации пока не произошло. На втором месте – Санкт-Петербург, где вновь зафиксировали самый большой прирост за все время — 1 330 случаев заражения, в северной столице максимумы по числу заболевших обновляются ежедневно.

В институте эпидемиологии Роспотребнадзора ранее предупредили, что цифры продолжат расти еще около недели.

Россия занимает четвертое место в мире по количеству заболевших. Ее опережают Бразилия, Индия и США.