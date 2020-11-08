Более половины россиян – 61% считают этот год плохим, лишь 3% опрошенных назвали его лучшим, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру». Опрос был проведен в ноябре, в нем участвовали 4 тыс. человек. Те, кто назвал год плохим, поставили ему от одного до четырёх баллов из десяти возможных.