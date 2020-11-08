В Минске сегодня перед очередной акцией протеста, начались проблемы с интернетом. Об этом сообщает сайт МБХ-Медиа со ссылкой на своего корреспондента. Пользователи стали жаловаться на полное отсутствие сети после 10 утра. Оператор А1 сообщил, что пропускная способность снижена по распоряжению уполномоченных госорганов. Такую же версию привели в МТС.