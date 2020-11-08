Сторонники Джозефа Байдена провели акции, посвящённые его победе на президентских выборах в США. Саму новость они встретили ликованием. К Белому дому демократы принесли надувную куклу Дональда Трампа и воздушные шары с надписью «Loser» (то есть проигравший, неудачник).