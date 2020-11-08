В некоторых американских штатах сторонники Трампа вышли на протесты после того, как Байден был объявлен победителем

В некоторых американских штатах сторонники действующего президента США Дональд Трампа вышли на протесты после того, как Джо Байден был объявлен победителем выборов главы государства. Акции прошли, в частности, в штате Джорджия, в Аризоне, Пенсильвании, — сообщает газета Washington Post. В Аризоне штаб Трампа подал иск, утверждая, что один из округов штата не засчитал часть голосов. С соответствующим заявлением выступил юрист Трампа Рудольф Джулиани.

Ещё часть исков штаб Трампа планирует подать в понедельник.