В России третий день подряд регистрируют около 20 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных Оперативного штаба. За сутки скончались 286 человек. Наибольший прирост числа заболевших по-прежнему дают Москва, Петербург, а также Московская и Нижегородская области.