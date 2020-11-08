В России третий день подряд регистрируют около 20 с половиной тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это следует из данных Оперативного штаба. За сутки скончались 286 человек. Наибольший прирост числа заболевших по-прежнему дают Москва, Петербург, а также Московская и Нижегородская области.
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Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Тишина у китайского посольства В китайском Синцзяне в «лагерях перевоспитания» содержатся сотни тысяч уйгуров-мусульман. Кто выступает в их защиту? Западные страны, включая Францию. Где же возмущенные Китаем, оскорбленные преследованием мусульманской веры и закрытыми мечетями, российские воины ислама? Почему их не слышно?...
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