Власти Санкт-Петербурга на пике эпидемии коронавируса провели в городе фестиваль света – на него пришли несколько тысяч человек.

Санкт-Петербург накануне обновил очередной максимум по суточному приросту заболевших. Но отменять яркое масштабное светопредставление — фестиваль «Чудо света» — власти не стали. Они лишь объявили что на этот раз мероприятие пройдет в гибридном формате – посмотреть его также можно будет онлайн. Тем, кто решит приехать к Петропавловской крепости, необходимо использовать средства защиты и соблюдать социальную дистанцию. Как пишет издание Znak.com со ссылкой на очевидцев, для этого на территорию зрителей запускали группами, из-за чего люди толпились в очереди на вход, она растянулась на 300 метров. Отмечается, что в основном зрители, а их было несколько тысяч, ждали начала в масках, хотя часть и пренебрегла средствами индивидуальной защиты. Издание «Мойка 78» пишет, что многие были без масок или спустили их на подбородок. Накануне в Петербурге подтвердили самый большой прирост за все время — 1 258 случаев заражения, максимумы по числу заболевших обновляются ежедневно. По этому показателю город опережает лишь Москва. Всего в северной столице заразились почти 70 тысяч человек.

Согласно информации на сайте госзакупок, на фестиваль «Чудо света» власти потратили 40 млн рублей.