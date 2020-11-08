Мировые лидеры поздравляют избранного президента США Джо Байдена с победой на состоявшихся выборах. В Кремле по этому поводу никаких заявлений пока не сделали.

Одним из первых, поздравивших Джозефа Байдена и его вице-президента Камалу Харрис с избранием, стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Британский премьер Борис Джонсон стал первым из лидеров «ядерной пятерки», приветствовавшим будущего главу Белого дома. Вслед за ним это сделали глава Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер. «С вашим президентством связаны надежды множества людей далеко за пределами вашей страны», — говорится в заявлении Штайнмайера. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем поздравлении назвал Байдена большим другом страны и отметил, что ожидает укрепления альянса между двумя государствами. В то же время премьер Израиля выразил благодарность и действующему президенту Дональду Трампу за дружеское отношение к ближневосточному государству, позицию по статусу Иерусалима и Голанских высот, а также за противостояние Ирану. В Тегеране президент Али Хаменеи напротив связал длительный подсчет голосов в Америке с неким моральным упадком режима в США, на что госсекретарь Майк Помпео у себя в твиттере уже отреагировал, назвав иранские выборы «шуткой». Среди глав государств постсоветского пространства свои приветствия Байдену и Харрис направил украинский лидер Владимир Зеленский и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В Вашингтоне у здания Капитолия, как сообщает ТАСС, уже начали возводить трибуны для предстоящей инаугурации нового президента США. Церемония пройдет 20 января следующего года.

Президент России Владимир Путин, который пока не поздравил Джо Байдена, сказал, что несмотря на наличие антироссийской риторики со стороны Штатов, есть вещи, которые сближают Россию и США и могут стать основой для новых отношений между этими двумя странами:

«Демократическая партия традиционно ближе к либеральным ценностям. Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Поэтому в этом смысле есть даже какая-то идеологическая база для налаживания контактов с представителем Демократической партии. Но это далеко не всё. Например, кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьёзный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем»

Путин вновь напомнил, что готов работать с любым законно избранным президентом США