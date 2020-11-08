Самыми популярными направлениями у россиян на новогодние праздники стали горнолыжные курорты и туры на Русский Север

Самыми популярными направлениями у россиян на новогодние праздники, согласно предварительному бронированию, стали горнолыжные курорты и туры на Русский Север – В Мурманскую облать, Карелию, Ахангельскую область сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По ее словам, глубина бронирований сократилась, но они есть.