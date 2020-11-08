В Петербурге в разгар пандемии несколько тысяч человек пришли на организованный властями фестиваль света. Об этом сообщает сайт Znak.com. Людей на площадку у Петропавловской крепости запускали группами, очередь на вход растянулась на 300 метров, люди толпились у входа, многие были в масках, но далеко не все. Согласно сайту госзакупок, мероприятие обошлось властям в 40 миллионов рублей.
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