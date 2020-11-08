Роскомнадзор оштрафовал научный журнал из-за примеров на иностранных языках в статье по лингвистике. Протокол составили в отношении издателя – Амурского госуниверситета.

Внимание Роскомнадзора привлекла статья «Актуализация таксисной семантики разновременности» — она опубликована в научном журнале «Теоретическая и прикладная лингвистика». В ней автор исследования приводит примеры на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках. Роскомнадзор посчитал это нарушением, поскольку, как объясняют в надзорном ведомстве, в свидетельстве о регистрации СМИ идет речь только о русском языке. С точки зрения Роскомнадзора, чтобы правомерно использовать примеры на иностранных языках, журналу следовало внести изменения в запись о регистрации.

Протокол составили по статье о нарушении порядка изготовления и распространения журнала, пишет издание «Медиазона», оно же обратило внимание на то, что в регистрации журнала на самом деле указан не только русский, но и английский язык. Протокол составили в отношении издателя журнала — Амурского государственного университета, отнеся к отягчающим обстоятельствам предупреждение, вынесенное вузу весной по другому поводу.

Статья административного кодекса предусматривает для юрлиц штраф от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения.