Джо Байден, объявленный победителем выборов президента США, заявил, что избиратели отдали ему чистую победу. Выступая с обращением к американскому народу, Байден обозначил приоритеты.

Поздравления Байдену направили многие иностранные лидеры, в числе первых были Израиль, Казахстан, Греция, Германия, Франция, Япония, страны Латинской Америки, Украина. Поздравлений от российского лидера пока не поступало. Во всяком случае об этом не сообщалось.

Тем временем действующий президент США Дональд Трамп до настоящего времени не признал своего поражения на состоявшихся выборах. В своем твиттере он написал, что выиграл выборы именно он и его штаб оспорит результаты подсчёта голосов в ключевых штатах.

Сообщения о том, что Джо Байден получил лидерство в Пенсильвании и таким образом заручился голосами 270 выборщиков, необходимыми для победы, Дональд Трамп встретил на своем поле для гольфа в штате Вирджиния. Накануне телеканал CNN, агентство Associated Press, газета The New York Times и другие влиятельные издания объявили, что считают именно Байдена избранным президентом. Трамп в своем Twitter написал: «Произошли дурные вещи, которые нашим наблюдателям не было позволено увидеть», а сам он — по его подсчетам — получил 71 миллион голосов, и это, как он полагает «больше, чем кто-либо из действующих президентов». Соцсеть сообщение Трампа пометкой о том, что «утверждение о манипуляциях на выборах является спорным». Официальные результаты выборов еще не объявлены. В заявлении Трампа, которое публикует его предвыборный штаб, говорится, что Байден «торопится выдать себя за победителя», а выборы «еще далеки от завершения». 45-й президент США по-прежнему намерен добиваться повторного подсчета голосов в штатах, где это позволяет сделать законодательство. Впрочем, как передает телеканал Fox News со ссылкой на источники, Дональд Трамп все же готов «вежливо признать поражение» при условии провала юридических процессов, начатых его штабом.

Кандидат от демократов Джозеф Байден, который, согласно оценкам ведущих американских СМИ, одержал победу, по данным газеты «Вашингтон пост» сразу после вступления в должность уже планирует отменить целый ряд указов своего предшественника.