Роскомнадзор составил протокол на Амурский госуниверситет из-за иностранных слов в статьях по лингвистике

Роскомнадзор составил административный протокол на Амурский государственный университет из-за иностранных слов в статьях по лингвистике. Об этом сообщает сайт «Медиазона». Областное управление Роскомнадзора обнаружило, что учёные-лингвисты в своих статьях по языкознанию пользовались примерами на английском, китайском, немецком, греческом, испанском и французском языках. В ведомстве заявили, что в свидетельстве о регистрации журнала, для которого готовились материалы, указан только русский язык.