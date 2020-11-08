Джо Байден, вслед за американскими СМИ объявил себя победителем президентских выборов в США. Выступая перед сторонниками, политик-демократ обратился и к тем, кто поддерживал его соперника-республиканца.
Между тем соперник Байдена, действующий президент США Дональд Трамп пока отказывается признавать победителя.
Джо Байден, вслед за американскими СМИ объявил себя победителем президентских выборов в США
Джо Байден, вслед за американскими СМИ объявил себя победителем президентских выборов в США. Выступая перед сторонниками, политик-демократ обратился и к тем, кто поддерживал его соперника-республиканца.