Джо Байден, вслед за американскими СМИ объявил себя победителем президентских выборов в США. Выступая перед сторонниками, политик-демократ обратился и к тем, кто поддерживал его соперника-республиканца.



Между тем соперник Байдена, действующий президент США Дональд Трамп пока отказывается признавать победителя.