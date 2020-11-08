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09:04, 08 ноября 2020

Перевод старшеклассников на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, Собянин

Перевод старшеклассников на дистанционное обучение не привел к стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, динамика по ковиду растет.
При этом он отметил, что планов по введению жестких ограничений в столице нет, система здравоохранения справляется.
Градоначальник также сообщил, что бюджету города нанесен огромный удар во время пандемии. На следующий год и последующие придется занимать. В проекте на три года заложено более 700 миллиардов рублей заимствований.



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