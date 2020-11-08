Джо Байден выступил с обращением к нации после предварительных данных о своей победе на президентских выборах в США. Кандидат от Демократической партии в частности, призвал остановить грубую риторику и пересмотреть отношение к политическим оппонентам.

По словам демократа, он планирует сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, росте благосостояния граждан, а также защите климата и противостоянии расизму. При этом в своей речи Байден не коснулся вопросов внешней политики.

Говорить об переменах в отношениях России и США пока очень рано, ситуация зависит от множества факторов и прояснится через несколько месяцев. Такое мнение «Эху» высказал заместитель председателя комитета СФ по международным делам, бывший посол России в США Владимир Лукин.

В частности, многое будет зависеть от реакции российского руководства на изменения в политике США, добавил Владимир Лукин.