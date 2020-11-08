Washington Post: Байден сразу после инаугурации планирует отменить ряд указов предшественника на посту президента США

Газета The Washington Post пишет, что Джо Байден сразу же после инаугурации планирует отменить ряд указов своего предшественника на посту президента США. По данным источников издания, демократ, о чьей победе на выборах объявили многие ведущие американские СМИ, планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, собеседники утверждают, что Байден хочет немедленно отменить запрет на иммиграцию, который был нацелен на многие страны с мусульманским большинством, и восстановить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Штаты в детстве, оставаться в стране.

Газета Politico назвала кандидатов на ключевые посты в администрации Джо Байдена. Он, как сообщили ведущие американские СМИ и сам политик, одержал победу на президентских выборах в США, набрав 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Официально итоги еще не объявлены. Как пишет издание, на должность госсекретаря Байден может выбрать бывшего помощника по нацбезопасности в администрации президента Барака Обамы Сьюзан Райс. Пост главы Пентагона, по данным газеты, может получить бывший заместитель министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Впрочем, Politico отмечает, что выдвижение многих кандидатур может быть серьезно затруднено, если республиканцы сохранят контроль над Сенатом Конгресса США. Это позволит им блокировать многие назначения демократов.