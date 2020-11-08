Грузинская оппозиция собирается провести сегодня масштабную протестную акцию

Организаторы не признают результаты выборов в парламент.

Несогласные с результатами минувшего голосования соберутся сегодня в центре Тбилиси, чтобы потребовать проведения новых выборов. Они считают, что правящая партия «Грузинская мечта-Демократическая Грузия», которая набрала большинство голосов, сфальсифицировала результаты и подкупала избирателей.

По результатам голосования, которое проводилось в прошлые выходные, всего в парламент попали девять партий. Второе место занял блок «Единое национальное движение». Один из его лидеров Ника Мелия говорил в интервью грузинскому «Первому каналу», что все оппозиционные кандидаты откажутся от мандатов в знак протеста против нарушений на выборах.

Некоторые из сторонников оппозиции ранее планировали остаться на ночь на улице после сегодняшней акции. Тем не менее, вчера власти из-за эпидемии коронавируса объявили комендантский час, в результате которого из дома нельзя будет выходить с десяти вечера до пяти утра. Нарушителям грозит штраф в 2000 лари, это в районе 45 тысяч рублей.

Ранее в правящей партии осудили оппозиционеров, которые призывают к уличным акциям во время пандемии. Также там подчёркивали, что прошедшие выборы уже были признаны справедливыми и свободными.