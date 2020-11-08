Объявленный победителем президентских выборов в США Джо Байден пообещал уже с завтрашнего дня начать работу над проблемой коронавируса. Об этом демократ сказал в своем обращении к нации.

Ранее Байден упрекал своего соперника по выборам Дональда Трампа в том, что тот допустил рост числа заболевших коронавирусом и умерших в результате этой болезни.

Что касается действующего президента Дональда Трампа, то он еще не признал поражение, и надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он предостерег своего соперника от незаконных заявлений о победе на выборах.