Джо Байден объявил о своей победе в президентской гонке

При этом, выступая перед сторонниками в штате Делавэр, кандидат от Демократической партии обратился и к тем, кто поддерживал на выборах его соперника-республиканца.

Байден пообещал быть лидером, который объединяет страну, а не разделяет. Он также отметил, что претендовал на этот пост, чтобы восстановить душу Америки, перестроить суть нации — средний класс. И сделать так, чтобы Америку вновь уважали в мире.

Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена, сообщив, что он набрал 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о своей победе и намерении отстаивать ее в суде.

