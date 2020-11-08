В Словакии сегодня завершается второй этап всеобщего добровольного тестирования граждан на коронавирус

На этот раз процедура затронет более половины населения страны.

В Словакии вчера и сегодня открыты более 2800 пунктов, где проводят экспресс-тесты, выявляющие наличие антигенов к коронавирусу. На сей раз тестирование не будет проходить в Братиславе, Кошице и других регионах, где по итогам первого этапа число инфицированных оказалось менее 0,7 десятых процента от общего числа сдавших анализы. Отметим, что на первом этапе за два дня были протестированы почти 3,5 млн человек, что составляет больше половины всего населения страны.

Добровольному бесплатному тестированию на коронавирус в Словакии предшествовала тщательная и масштабная подготовка. Государство заранее закупило в Южной Корее 13 миллионов тестов, которые хоть и не обеспечивают стопроцентно точных результатов, зато быстро обрабатываются. Результаты становятся известны в течении 15 минут.

Добавим, что со 2 ноября передвигаться по Словакии можно только имея на руках справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19. Не имеющие таких документов обязаны находится на домашней самоизоляции.