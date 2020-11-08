Александр Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой в связи с запуском атомной электростанции

БелАЭС рассчитана на долгий срок работы, а ее персонал в основном состоит из белорусов. Об этом, выступая перед президентом Лукашенко, рассказал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Эта электростанция обеспечит около 40% всей потребности страны в электроэнергии, добавил Каранкевич.