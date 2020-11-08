Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах, намерен работать над искоренением системного расизма в США

Джозеф Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, намерен работать над искоренением системного расизма в стране. Об этом он заявил на митинге в штате Делавэр. Как отметил демократ, его администрации предстоит «борьба с целью добиться расовой справедливости и искоренения расизма в стране». Байден констатировал, что на выборах за него активно голосовали афроамериканцы и пообещал поддерживать их.

Байден напомнил, что кандидат в вице-президенты США Камала Харрис станет «первой темнокожей женщиной» на этом посту. «Это должно было произойти уже давно», — подчеркнул он.



Кандидат на пост вице-президента США от победивших на выборах демократов Камала Харрис заявила, что, выбрав Джо Байдена, американцы выбрали правду. Она поблагодарила сторонников, отметив, что они защитили целостность демократии.

Харрис обратила внимание на то, что Байдену хватило смелости сломать один из самых значимых барьеров, существующих в стране, и выбрать женщину своим вице-президентом. Это, по ее мнению, является свидетельством характера Джо.

Харрис добавила, что предстоящая дорога будет нелегкой, но Америка есть, и они с Джо тоже.

