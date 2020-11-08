В Бангкоке сегодня может пройти самая масштабная за последние месяцы акция протеста

На улицах Бангкока сегодня снова зазвучат требования отставки премьера Праюта Чан-Оча и его команды, а также реформирования института монархии. О предстоящей акции в соцсетях объявило студенческое продемократическое движение «Свободная молодёжь». В нем всех жителей Бангкока призвали написать письма королю Таиланда со своими требованиями и не исключили, что предстоящая акция в столице страны станет самой массовой за весь период протестов. В Бангкоке они идут с середины июля, на улицы выходят десятки тысяч людей. Начав с требований не преследовать критиков власти, протестующие призывают теперь ограничить полномочия короля Таиланда. Власти страны под предлогом ухудшения ситуации с пандемией ввели в середине октября в Бангкоке режим чрезвычайного положения и запретили собираться группами более пяти человек, правда, неделю спустя его отменили. Премьер Таиланда, который пришел к власти после военного переворота в 14-м году, отказался уходить в отставку под давлением участников протестных акций.

Король Таиланда Рама X в недавнем интервью, которое он дал впервые за 40 лет, прокомментировал протесты в Бангкоке. Монарх сказал, что «все равно любит» протестующих. Эту фразу он, по сообщению телеканала CNN, повторил трижды.