Джо Байден заявил о своей победе на выборах президента США

В своем обращении к нации, сделанном в штате Делавэр, он, в частности, призвал остановить грубую риторику и пересмотреть отношение к политическим оппонентам.

По словам демократа, он планирует сосредоточить свои усилия на борьбе с COVID-19, росте благосостояния граждан, а также защите климата и противостоянии расизму.

По последним данным, Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. О его победе ранее объявили ведущие американские СМИ.

В то же время, телеканалы напомнили, что официальные результаты голосования будут объявлены позднее. Об этом рассказала ведущая новостей канала CBS.

В свою очередь действующий президент Дональд Трамп продолжает утверждать о своей победе. Он указывает, что на выборах происходили «нехорошие вещи», а в некоторые помещения, где шла обработка голосов, не были допущены наблюдатели. Глава Белого дома надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.