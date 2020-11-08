«Фокс ньюс»:члены семьи Дональда Трампа рекомендуют ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах

«Фокс ньюс» передает, что члены семьи президента США Дональда Трампа рекомендуют ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах. Республиканец готовится к продолжительному судебному разбирательству. По словам источников телеканала, семья активно призывает Трампа «продолжать борьбу» и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям канала, американский лидер готов делать это «в обозримом будущем». В окружении Трампа полагают, что разбирательство займет немало времени и «завершится в Верховном суде».

Ранее Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.