Z Архив новостей новости
5 4 6 733
05:10, 08 ноября 2020

«Фокс ньюс»:члены семьи Дональда Трампа рекомендуют ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах

«Фокс ньюс» передает, что члены семьи президента США Дональда Трампа рекомендуют ему не признавать победу демократа Джозефа Байдена на выборах. Республиканец готовится к продолжительному судебному разбирательству. По словам источников телеканала, семья активно призывает Трампа «продолжать борьбу» и оспаривать данные о подсчете голосов. По сведениям канала, американский лидер готов делать это «в обозримом будущем». В окружении Трампа полагают, что разбирательство займет немало времени и «завершится в Верховном суде».

Ранее Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…

5 92 6 7349 07.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Америке пора возвращаться к вменяемой политике Парадоксально, но сегодня точно так же и Россия с Америка находятся в определенной противофазе: когда Россия празднует народное единство, причем вполне обоснованно, США расколоты как никогда…

5 121 6 11025 04.11
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тишина у китайского посольства В китайском Синцзяне в «лагерях перевоспитания» содержатся сотни тысяч уйгуров-мусульман. Кто выступает в их защиту? Западные страны, включая Францию. Где же возмущенные Китаем, оскорбленные преследованием мусульманской веры и закрытыми мечетями, российские воины ислама? Почему их не слышно?...

5 92 6 24959 01.11
Интервью Разворот (утренний)

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Эта грязная жириновщина как зловонная жижа растекается не только по Думе – по Красной площади… Поэтому я считаю, что Кадыров правильно защищает – он выступал как верующий человек – свои чувства…

5 106 6 10929 05.11
#слушать 17:11 8читать $скачать HD / SD
Блоги

«Марш против террора» в Минске Пресс-служба минской милиции подтвердила, что силовики стреляли в воздух для пресечения нарушения закона…

5 128 6 45307 01.11
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

«Гонка пенсионеров» Но большинство экспертов – и я с ними соглашусь – именно на российском направлении не ожидает серьезных перемен, во всяком случае, в лучшую сторону…

5 77 6 8837 05.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Трамп за жесткую борьбу Трамп тогда в 2016 году пошел по жесткому сценарию и победил. Уверен, сейчас он тоже обдумывает такую вероятность идти по жесткому сценарию. А его уговаривают сдаться и не рисковать…

5 47 6 5950 05.11
Блоги

МИД РФ: О хронологии событий в ситуации вокруг А.Навального У любого стороннего наблюдателя возникает ощущение, что всё происходящее – по-дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный «выстрел» в адрес России…

5 230 6 30150 06.11
Блоги

+ Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Пресс-секретарь главы Чечни: «Свобода слова – это не вседозволенность» Они говорят, это всего лишь юмор, сатира и нужно понимающе относиться к шуткам, давайте пошутите над отрезанной головой тогда сейчас…

5 119 6 16480 02.11
Блоги

+ «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» «Мы шли впереди, а потом у нас начали отбирать голоса» Выступление Дональда Трампа в ходе подведения итогов голосования…

5 105 6 16500 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

А что, можно и в сенаторы… И я понимаю президента, в ближнем около России кругу совсем от рук отбились, никто его не слушается, вразнос пошли…

5 132 6 75104 01.11
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

Время Трампа Он стилистически как раз вровень этому времени, потому что по законам литературы у нас сейчас очередная переломная точка, последняя попытка реванша самых тупых, мракобесных и циничных сил…

5 274 6 44651 03.11
Блоги

+ Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Сергей Нарышкин: На серьезном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве» Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в ситуации с Алексеем Навальным…

5 138 6 22992 06.11
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Филатов президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»

«Оскорбляют» атеисты, убивают христиан. Так запланировано? Карикатуристы являются атеистами и не скрывают это. Они одинаково иронично относятся к представителям всех без исключения конфессий. Но атаки теперь идут на католиков и православных…

5 39 6 6786 02.11
Блоги

Геннадий Зюганов: Деструктивные заявления Жириновского заслуживают самого жесткого осуждения КПРФ и фракция нашей партии в Государственной Думе РФ всегда отстаивали принципы взаимоуважительного отношения к ценностям и святыням всех народов России…

5 162 6 29561 02.11
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Вашингтон — ровно четыре года спустя Но только четыре года назад — этого не было, а теперь есть. И это сделал Трамп. Мы вчера днем пошли посмотреть на Белый дом и центр Вашингтона. Зрелище жуткое. Все заколочено как под бомбежками…

5 159 6 30855 03.11

Популярное за неделю

Новости

Женщина, погибшая при крушении самолета вместе с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, не была его женой Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах

5 1 6 2571
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Люди изобрели способ сплетения руками этих сидячих, чтобы кто-нибудь от нахлынувшей дурноты не упал бы со стула. Но если падают, то падают все вместе. Так что мы видим — некоторое единство в России сегодня достигнуто…

5 44 6 95414 04.11
#слушать 50:06 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 0 6 2101 03.11
Блоги

Как проходили выборы президента США Выборы в США прошли, но имя победителя пока неизвестно. Оба основных кандидата в президенты США — и Дональд Трамп и Джо Байден заявили, что они на пути к победе на этих выборах…

5 48 6 158528 03.11
Блоги

Илья Яшин политик

+ Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Трамп проигрывает. Чего России ждать от Байдена? Национальный интерес России в том, чтобы строить спокойные и мирные отношения с другими странами, и повышать уровень жизни здесь и сейчас…

5 87 6 112835 04.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8841143
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4695036

Сегодня в эфире