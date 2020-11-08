Газета Politico назвала имена основных претендентов на важнейшие министерские посты в администрации Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США.

Так, согласно данным издания, на пост министра обороны претендуют бывший замминистра обороны и экс— главный специалист Пентагона по России Мишель Флурной и сенаторы Тэмми Дакворт и Джек Рид.

Госсекретарем могут быть назначены экс-советник президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, бывший первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи или экс-замгоссекретаря и бывший посол в Москве Уильям Бернс.