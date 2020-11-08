Синоптики предупреждают о первых заморозках в Москве. Они начнутся уже в ночь на понедельник, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, сегодня в столичном регионе могут пройти скоротечные ливни с общим количеством осадков до 3-5 мм. При этом дневная температура последний раз составит +5 …10 градусов. К ночи осадки прекратятся, но начнется обвал полярного холода. Столбики термометров опустятся до -3 … +2. Выпавшая накануне влага замерзнет, и на дорогах местами образуется слабая гололедица. В связи с этим Тишковец рекомендовал автомобилистам за выходные подготовиться к зимнему сезону.

В течение недели температура будет постепенно понижаться до нуля и ниже. При этом снегопада, по словам синоптика, москвичам, а также жителям западных и южных регионов России не стоит ожидать до 20 ноября.