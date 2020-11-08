В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 75 умерших. Всего, по данным оперативного штаба, в столице скончались 7 289 человек с диагнозом COVID-19, общее число инфицированных составило 462,5 тысячи. Из них 5800 выявлены за последние сутки. Более 3600 пациентов вылечились.

В связи с ростом заболеваемости с середины октября московские власти ввели новые ограничения. В частности, работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, а старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Кроме того, с 19 октября в ночных клубах и барах ввели регистрацию по номеру телефона. Накануне власти Москвы также рекомендовали жителям не передвигаться по городу без лишней необходимости.