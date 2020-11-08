Жители Вашингтона, не дожидаясь официальных результатов, уже празднуют победу Джозефа Байдена. Эпицентром народных гуляний стала площадка у примыкающего к Белому дому Лафайет-сквер. Как сообщает ТАСС, плакатов с критикой президента Дональда Трампа стало меньше, их заменили листовки в поддержку Байдена и кандидата в вице-президенты Камалы Харрис. Люди танцуют, скандируют речевки, выходят в эфир через соцсети, поздравляя друзей и знакомых. Некоторые поливают толпу шампанским. Движение перекрыто практически за несколько улиц до резиденции президента. Полиция в происходящее не вмешивается. Праздничные гуляния проходят и в других американских городах
2020-11-08T04:10:47+03:00
2020-11-08T04:10:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 08 ноября 2020
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