Fox News: Трамп согласится признать поражение на выборах, если судебные разбирательства не дадут желаемых результатов

Президент США Дональд Трамп согласится признать поражение на выборах, если судебные разбирательства в связи с голосованием не дадут желаемых результатов. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Fox News. Газета The New York Times со ссылкой на помощников Трампа отмечает, что в ближайшее время глава государтсва не собирается признавать победу конкурента Джо Байдена.

Сейчас, согласно прогнозам The New York Times, CNN, Fox News и Associated Press, Байден обеспечил себе необходимые для победы голоса более 270 выборщиков. По последним данным, он набрал уже 290 голосов. В ближайшие минуты ожидается его обращение к нации. Трамп при этом продолжает утверждать о своей победе и указывает, что на выборах происходили «нехорошие вещи», а в некоторые помещения, где шла обработка голосов, не были допущены наблюдатели.