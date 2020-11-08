Женщина, погибшая при крушении самолета вместе с ведущим телеканала НТВ Александром Колтовым, не была его женой. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Телеграм-канал «112» сообщает, что девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали. Телеграм-канал «НеМалахов» уточняет, что ей было 33 года, она москвичка, выпускница Историко-архивного института РГГУ, являлась сотрудницей «одного из банков». Ранее коллега Колтового ведущая Лера Кудрявцева опровергла информацию о том, что в кабине с пилотом находилась его жена. Кудрявцева написала в Инстаграме, что жена жива. «Кто был рядом с Сашей — выясняется».

Частный легкомоторный спортивный самолет накануне совершил аварийную посадку в районе Новорязанского шоссе. После вылета у него отказал и загорелся двигатель. Пилот подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но пожар охватил машину полностью. За штурвалом был Александр Колтовой, вместе с ним летела женщина, которую источники называли женой ведущего. Оба погибли.