Президенты России и Турции обсудили конфликт в Нагорном Карабахе. В ходе телефонных переговоров Владимир Путин сообщил Реджепу Эрдогану о серии телефонных разговоров с лидерами Армении и Азербайджана, в ходе которых речь шла о вариантах скорейшего прекращения боевых действий и начала мирных переговоров. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Там отмечается, что «подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта». Предыдущий разговор Путина и Эрдогана о карабахском конфликте состоялся 27 октября. Тогда в пресс-службе Кремля уточнили, что инициатором переговоров была турецкая сторона.